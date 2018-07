Côte d'Ivoire: Alassane Ouattara désigné président du nouveau parti unifié

(Belga) Le chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara a été désigné lundi président du nouveau parti unifié, le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP), créé par une assemblée générale constitutive.

Au terme d'une heure de réunion à huis clos dans un grand hôtel - où étaient rassemblés plusieurs milliers de militants -, les délégués de plusieurs partis politiques et des personnalités favorables au nouveau parti unifié en ont adopté les statuts, et désigné sans surprise comme leader M. Ouattara, qui était le seul candidat déclaré, selon un communiqué. Les promoteurs du RHDP veulent constituer "la première force politique ivoirienne", en vue des élections locales prévues cette année et surtout de l'élection présidentielle de 2020. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI), l'un des deux grands partis de la coalition au pouvoir avec le Rassemblement des républicains (RDR) du président Ouattara, a cependant refusé d'intégrer le RHDP. Mais des élus et des personnalités du PDCI ont cependant choisi d'y adhérer. (Belga)