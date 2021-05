Côte d'Ivoire: retour de Laurent Gbagbo le 17 juin, annonce un responsable de son parti

(Belga) L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo rentrera dans son pays le 17 juin après dix ans d'absence, a annoncé lundi à Abidjan un responsable de son parti, Assoa Adou.

"Je vous annonce que le retour du président Laurent Gbagbo sur la terre de Côte d'Ivoire est prévu pour le 17 juin", a déclaré M. Adou, secrétaire général du Front populaire ivoirien (FPI) créé par l'ancien président (2000-2010). M. Adou a fait cette annonce lors d'une cérémonie tenue le jour des 76 ans de Laurent Gbagbo, né le 31 mai 1945. Depuis son acquittement en mars de crimes contre l'humanité par la Cour pénale internationale (CPI), ce retour de l'ex-président était attendu avec de plus en plus d'impatience par ses partisans. Début avril, le président Alassane Ouattara avait donné son feu vert au retour de son principal rival à la présidentielle de 2010. Sa victoire avait alors été contestée par M. Gbagbo. La crise post-électorale avait provoqué une crise violente qui a fait quelque 3.000 morts. Arrêté en avril 2011 à Abidjan, Laurent Gbagbo avait dans un premier temps été détenu dans le nord de la Côte d'Ivoire avant d'être transféré dans une cellule de la CPI où il a été jugé avant d'être acquitté au terme d'une longue procédure. Depuis son acquittement, M. Gbagbo vivait à Bruxelles d'où il avait annoncé à plusieurs reprises son intention de rentrer "bientôt". Ce retour est un signe fort de la décrispation de la vie politique ivoirienne depuis les dernières législatives de mars qui se sont déroulées dans le calme et auxquelles avaient décidé de participer les grands partis d'opposition, dont le FPI, qui boycottait tous les scrutins depuis 10 ans. (Belga)