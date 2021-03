Coup d’État en Birmanie: "Ils viennent enlever nos jeunes, ils tirent comme des snipers"

Cinq manifestants pro-démocratie ont encore été tués aujourd’hui en Birmanie. Lundi, le pays avait déjà connu la journée de répression la plus meurtrière depuis le coup d’état du 1er février avec une quarantaine de morts. Le climat sur place est de plus en plus tendu, c’est ce que confirme une habitante qui s’est confiée à nos équipes.

La répression devient de plus en féroce. Pourtant les défenseurs de la démocratie résistent. Ce sont surtout les jeunes qui sont dans la rue. Les plus âgés n’osent plus sortir. Ils sont terrifiés comme cette femme originaire de Rangoon qui s’exprime en Français. Nous ne donnerons pas son nom pour éviter les représailles.

"Ils nous attaquent. Ils tuent les jeunes, les étudiants, même les médecins, les avocats et les ingénieurs. Aidez-nous s’il vous plait. Vite ! Ils sont de plus en plus cruels."

Meurtres, persécutions, disparitions forcées, tortures: le Conseil des droits de l'homme de l'ONU dénonce de probables "crimes contre l’humanité". Notre témoin raconte comment la nuit, les militaires viennent kidnapper les jeunes.

"Vers 23h, ils tirent avec leur fusil. On éteint toutes les lumières. Et puis, ils viennent enlever nos jeunes. Les policiers demandent 150 dollars par personne. Si les parents paient, ils les relâchent. Les pauvres ne peuvent pas payer. On ne sait pas combien sont encore en prison."

Des tirs dans les centres commerciaux

Une quarantaine de morts lundi, cinq aujourd’hui. Notre témoin raconte comment les militaires abattent les manifestants.

"Les soldats s’installent aux étages des supermarchés. Ils tirent comme des snipers. C’est bizarre. Ils ne visent que les têtes des étudiants. C’est affreux. On n’ose même plus regarder les morts."

La Chine est clairement pointée pour son soutien à la junte. Quant à l’écrasante majorité des Birmans, ils se sentent abandonnés.

"Vous nous aidez, s’il vous plaît! On n’a rien pour se défendre. Vite! S’il vous plaît. Plus Vite!" Notre échange s’arrête là. Le réseau internet a été coupé par les généraux.