Coup d'Etat en Birmanie - Washington accorde une protection temporaire aux Birmans présents aux Etats-Unis

(Belga) Les Birmans qui résident actuellement aux Etats-Unis pourront bénéficier d'un statut de protection temporaire après le récent coup d'Etat en Birmanie, a annoncé vendredi le ministère américain de la Sécurité intérieure.

"En raison du coup d'Etat et de la violence des forces de l'ordre contre les civils, le peuple birman est confronté à une crise humanitaire complexe et en voie de détérioration à de nombreux endroits du pays", a indiqué dans un communiqué le ministre Alejandro Mayorkas. "J'ai désigné la Birmanie (comme bénéficiaire) du statut de protection temporaire pour que les Birmans et les résidents habituels de ce pays puissent demeurer de façon temporaire aux Etats-Unis", a-t-il ajouté. Seuls les individus déjà présents physiquement aux Etats-Unis peuvent bénéficier de ce statut s'ils sont en mesure de prouver leur résidence continue sur le territoire à partir du 11 mars 2021. La répression en Birmanie, menée par la junte militaire qui a pris le pouvoir par la force le 1er février, a fait au moins 70 morts, selon des experts de l'ONU. En plus des violences contre les civils, le coup d'Etat a conduit à une suspension de l'acheminement d'aide humanitaire cruciale à la population du pays dans certaines zones, souligne le ministère de la Sécurité intérieure dans son communiqué. Ce statut de protection temporaire a été accordé aux réfugiés birmans par le gouvernement américain pour une durée de 18 mois. (Belga)