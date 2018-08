Coup dur pour Trump: Michael Cohen, son ex-avocat, accepte d'admettre sa culpabilité devant un juge

Michael Cohen, ex-avocat personnel de Donald Trump, a accepté mardi de plaider coupable devant un juge, alors qu'il était menacé d'inculpation pour fraude fiscale et bancaire, selon plusieurs médias américains.

Ces informations n'ont pas été confirmées officiellement et on ignore dans l'immédiat à quels chefs d'inculpation l'avocat de 51 ans a accepté de plaider coupable. Mais le tribunal de Manhattan a confirmé qu'une audience était prévue à 22H00 pour Michael Cohen, lors de laquelle les chefs d'inculpation devraient être révélés, selon plusieurs sources.

Ces accords de culpabilité, avec ou sans collaboration avec les enquêteurs, sont courants aux Etats-Unis lorsque les procureurs disposent d'éléments de preuve suffisants pour espérer obtenir une condamnation en cas de procès. Ils permettent généralement à l'accusé d'être traité de façon plus clémente et d'obtenir une sentence parfois allégée.

Si l'accord se confirme, il pourrait constituer un coup dur pour le président américain, M. Cohen ayant fait partie de son cercle le plus proche. Ce père de famille de 51 ans a rendu durant dix ans des loyaux services à l'ex-magnat de l'immobilier new-yorkais. Loyal au point d'avoir dit un jour qu'il serait prêt à "prendre une balle pour le président".

Parmi les services rendus au milliardaire, M. Cohen a reconnu avoir payé 130.000 dollars, juste avant l'élection présidentielle de 2016, à l'actrice de films porno Stormy Daniels qui affirme avoir eu une liaison avec M. Trump en 2006 et 2007, en échange de son silence sur cette histoire. Mais M. Cohen, dont les bureaux ont été perquisitionnés en avril, a ces dernières semaines changé d'avocat et semble désormais prêt à attaquer de front son ancien client, faisant diffuser en particulier un enregistrement compromettant pour le président.

L'annonce de cet accord de plaider-coupable intervient au lendemain d'informations du New York Times selon lesquelles les procureurs risquaient d'inculper Michael Cohen pour fraude bancaire et fiscale avant fin août. Les inculpations découleraient de prêts obtenus par Michael Cohen pour des sociétés de taxi new-yorkaises dont il est propriétaire, non directement liées à son métier d'avocat.