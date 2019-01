Coupe d'Asie: l'équipe du Qatar doit "s'isoler" du contexte diplomatique, prévient le sélectionneur

Le sélectionneur du Qatar Felix Sanchez a invité ses joueurs à "s'isoler" des tensions diplomatiques qui entourent leur venue pour la Coupe d'Asie aux Emirats arabes unis, pays qui impose un boycott politique et économique à Doha depuis juin 2017, l'accusant de soutenir le terrorisme et lui reprochant sa proximité avec l'Iran.

La situation politique, "c'est quelque chose dont on a discuté avec les joueurs", a assuré Sanchez, dont l'équipe est arrivée samedi aux Emirats afin de participer à une épreuve qui démarrera pour elle mercredi par un duel contre le Liban.

"Ils sont tout à fait conscients et je suis convaincu que durant la compétition ils seront capables de maintenir leur concentration sur le sport et de s'isoler de tout le reste", a-t-il ajouté, alors que le match du 17 janvier contre l'Arabie saoudite, qui impose elle aussi un boycott au Qatar tout comme Bahreïn, sera particulièrement chargé d'un point de vue extra-sportif.

Abou Dhabi, Riyad et Manama reprochent à Doha, qui organisera la Coupe du Monde 2022, de soutenir des groupes terroristes et de tenter de nouer des relations plus étroites avec le régime chiite iranien, leur ennemi commun.

Le Qatar dément ces accusations et assure que ses rivaux régionaux souhaitent provoquer un changement de régime et le départ du Cheikh Tamim ben Hamad al-Thani.

Il s'agit du premier déplacement de la sélection du Qatar aux Emirats depuis le début de cette crise diplomatique.