Coupe d'Europe: le demi-d'ouverture de Montpellier Cruden de retour à Newcastle

Le demi d'ouverture néo-zélandais de Montpellier Aaron Cruden, absent depuis cinq semaines, effectuera son retour dimanche à Newcastle à l'occasion de la 2e journée de Coupe d'Europe, où il débutera, a t-on appris auprès du club héraultais.

Cruden, âgé de 29 ans, est rétabli d'une déchirure au mollet contractée le 15 septembre au cours de la déroute (55-13) vécue par le MHR à Lyon, lors de la 4e journée de Top 14.

Grâce au retour de l'ancien All Black (50 sélections), l'entraîneur Vern Cotter pourra s'appuyer sur un ouvreur de métier. Le demi de mêlée sud-africain Ruan Pienaar avait dépanné à ce poste la semaine passée devant Edimbourg (21-15) pour l'ouverture de la campagne européenne, palliant les absences conjuguées de ses compatriotes Johan Goosen et François Steyn, blessés à la cheville et au biceps.

Pour affronter les Anglais, Montpellier est privé des frères Bismarck et Jannie Du Plessis, remplacés respectivement dans le XV de départ par Vincent Giudicelli (talonnage) et le Géorgien Levan Chilachava (pilier droit), de retour à la compétition après avoir soigné une entorse au pied.

Outre les joueurs convalescents de longue date comme Konstantin Mikautadze (bras), le demi de mêlée Benoît Paillaugue (genou), le flanker Yacouba Camara (genou) et le sud-africain Jacques Du Plessis (tendon d'Achille), ou encore Julien Bardy, l'arrière Henry Immelman, victime d'une fracture à la mâchoire devant Edimbourg, est indisponible pour six semaines.