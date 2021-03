Coupe de l'America: Jimmy Spithill, le meilleur ennemi des Kiwis

Huit ans après avoir privé les Néo-Zélandais de la Coupe de l'America au terme d'une des plus belles "remontadas" de l'histoire, l'Australien Jimmy Spithill défie à nouveau ses meilleurs ennemis, cette fois chez eux et sous pavillon italien.

Avec deux victoires en Coupe de l'America, le co-barreur de Luna Rossa est un des rares marins au monde dont le palmarès rivalise avec celui des Kiwis, devenus les références absolues sur l'une des plus prestigieuses épreuves nautiques qui soit.

Alors s'il y avait bien une personne que Team New Zealand n'avait pas envie de croiser sur son plan d'eau, c'est bien le natif de Sydney auquel a été accolé le doux surnom de "Pitbull".

Pour le marin de 41 ans, il ne fait aucun doute que sur les eaux bleues de la baie d'Auckland, mercredi, les Néo-Zélandais seront clairement les favoris pour remporter cette épreuve au meilleur des treize manches.

Mais voilà, Spithill n'aime rien de plus que de faire mentir les pronostics.

"Nous sommes les outsiders. Mais c'est la beauté du sport: l'étiquette de favori n'est jamais une garantie de victoire", dit-il, avec l'Histoire pour témoin.

Baie de San Francisco, septembre 2013: A la barre d'Oracle Team USA, Spithill vient d'accomplir l'impensable.

Alors que le "defender" américain de la Coupe de l'America est mené 8-1 par Team New Zealand, il réalise une remontée fantastique pour l'emporter 9 manches à 8, et plonger la Nouvelle-Zélande dans la stupéfaction.

- Celui "qui a coulé une Nation" -

"Merde", tweete John Key, alors Premier ministre, en annonçant même que l'humiliation pourrait pousser la Nouvelle-Zélande à revoir à la baisse son aide à Team New Zealand.

Spithill, lui, avait auparavant essuyé les quolibets quand on l'avait entendu dire à son équipage: "Ce n'est pas fini."

Les Néo-Zélandais étaient tellement optimistes que les médias avaient déjà sorti les calculettes pour imaginer les retombées financières de l'organisation de l'édition suivante et qu'à Auckland, les foules préparaient la fête.

Pour leurs détracteurs, les Kiwis entraient au Panthéon des plus grands "losers" de l'histoire, et les médias de l'autre rive de la mer de Tasman ne cachaient pas leur plaisir.

Jimmy Spithill --"cet Australien qui a coulé une nation" selon le Sydney Morning Herald-- fut élu "marin de l'année" par la Fédération internationale de voile (ISAF).

Dans un sport où la victoire se joue parfois sur les manoeuvres préalables au coup de canon, Spithill est connu pour son agressivité sans limites avant le départ. Ce qui lui a valu son surnom de "pitbull".

On a pu le voir à Auckland quand Luna Rossa a battu American Magic 4-0 en demi-finale de la Prada Cup, puis quand le défi italien a sorti Ineos Team UK 7-1 en finale.

"On garde le pied sur leur gorge", a-t-il lancé à son équipage lors d'une manche contre les Américains.

Fort de ses deux victoires avec Oracle en 2010 et 2013, Spithill inspire un respect total au barreur de Team New Zealand Peter Burling. Mais le Néo-Zélandais ne se sent pas impressionné par le talentueux Australien.

"Ce qui compte, c'est ce que vous faites sur l'eau et le temps que vous mettez à boucler le parcours", observe le tout juste trentenaire.

Lui veut surtout se rappeler que le dernier duel entre les Kiwis et Spithill a tourné à l'avantage des premiers.

C'était aux Bermudes, lors de la Coupe de l'America 2017.

Il barrait Team New Zealand et le "pitbull", à la barre d'Oracle, avait complètement pris l'eau.