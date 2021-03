Coupe de l'America: Luna Rossa tient toujours la dragée haute à Team New Zealand

Team New Zealand avec dans le fond Luna Rossa au cours de la 6e régate de la Coupe de l'America le 13 mars 2021 dans la baie d'AucklandMICHAEL BRADLEY

Luna Rossa s'accroche. Le défi italien est toujours à égalité (3-3) avec le grand favori et tenant du titre en Coupe de l'America, Team New Zealand, après les courses de samedi disputées sous un ciel bleu et par vent faible dans la baie d'Auckland.

Comme vendredi, le voilier de Jimmy Spithill s'est même payé le luxe de prendre l'avantage, en remportant la cinquième manche dans le port d'Auckland avant de voir les Néo-Zélandais revenir dans la sixième.

Réussir son départ reste la clé pour réussir sa course. Avec un timing parfait dans les manoeuvres de pré-départ, Luna Rossa a passé la première porte avec 22 secondes d'avance dans la cinquième manche. Un avantage qui ne les a pas empêchés de rester constamment sous la menace des Kiwis: malgré leur position favorable, les skippers de Luna Rossa n'ont terminé la course qu'avec 27 secondes d'avance.

Les Néo-Zélandais ont répliqué dans la course suivante, en l'emportant plus nettement. Une erreur de Luna Rossa leur a permis de prendre l'avantage et de passer la première porte avec 51 secondes d'avance. L'équipage de Peter Burling a manoeuvré sans pression pour finir à 1 minute 41 sec de marge sur le voilier italien.

"Contents de finir comme ça une nouvelle journée serrée", a commenté Blair Tuke, équipier de Team New Zealand. "Evidemment, le bateau a fait la différence sur la vitesse au début, ça fait plaisir. Mais on a encore beaucoup de travail, c'est une bataille serrée", a-t-il ajouté.

"On n'a pas pu ramener le voilier à la ligne", a regretté Jimmy Spithill de Luna Rossa à propos de leur départ raté en sixième manche. "Presque l'inverse du premier départ", a-t-il observé, comparant le parcours à un "champ de mines, surtout au départ".

Les deux équipages restent au coude-à-coude, comme depuis le début de la prestigieuse régate qui ira au premier à sept victoires.

Un scénario inattendu tant les Kiwis, vainqueurs trois fois (1995, 2000, 2017), semblaient les grands favoris face à Luna Rossa qui la dispute pour la première fois. En cas de victoire, les Italiens seraient seulement la deuxième équipe européenne à remporter l'Aiguière d'argent, après le syndicat suisse Alinghi en 2003 et 2007.