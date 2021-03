Coupe de l'America: Team New Zealand et Luna Rossa toujours au coude à coude

Luna Rossa continue de déjouer tous les pronostics: alors que les amateurs de voile pensaient que le tenant du titre de la Coupe de l'America, Team New Zealand, n'en ferait qu'une bouchée, le défi italien est toujours au coude à coude avec son adversaire, après les 3e et 4e manches vendredi à Auckland.

Alors que le scenario d'une victoire facile des favoris néo-zélandais semblait déjà écrit, Luna Rossa a remporté de 37 secondes la première des deux régates disputées vendredi, pour prendre l'avantage 2-1 dans la série qui se dispute au meilleur des 13 manches.

Mais dans la 4e manche, le défi italien a souffert de problèmes techniques, et n'a pas pu empêcher Team New Zealand de revenir et finalement l'emporter avec 1 minute et 3 secondes d'avance, remettant les deux voiliers à égalité deux victoires chacun.

Le vent était faible vendredi en baie d'Auckland, ne privilégiant ni l'un ni l'autre des bateaux, ce qui a fait dire au skipper de Team New Zealand, Peter Burling, que le succès de chacun était à mettre au crédit du talent des équipages.

"Les marges de manœuvre sont vraiment très minces et nous avons l'impression de devoir nous améliorer tout le temps", a-t-il expliqué.

Les Italiens "placent vraiment la barre très haut et nous obligent à travailler dur", a ajouté le skipper.

Les restrictions de rassemblements destinées à lutter contre la pandémie de Covid-19 ayant été levées à Auckland vendredi matin, une foule énorme s'est pressée sur le port de Waitemata pour assister aux régates, tandis qu'une vaste flotte de bateaux accompagnait en mer les deux adversaires.

Ce qui a d'ailleurs occasionné un retard de dix minutes au départ de la première manche, quelques bateaux amateurs s'étant immiscés sur le parcours.

- Problème de foil -

Des rumeurs avaient fait état avant la course de problèmes subis par Luna Rossa sur ses foils, ces appendices latéraux qui permettent de soulever le bateau et, en réduisant la résistance de l'eau, de l'emporter bien au-delà de la vitesse du vent.

Mais les Italiens les ont fait taire en remportant la 3e manche.

"Nous avons produit une course parfaite", a souligné le co-barreur de Luna Rossa, Francesco Bruni.

Peter Burling a pour sa part déclaré que l'équipage néo-zélandaise s'était sentie frustré sur cette manche parce que le fait d'être dans le sillage de Luna Rossa avait entravé la capacité des Kiwis à tirer le meilleur parti des vents disponibles.

"Nous avons vraiment eu du mal à trouver comment profiter (du vent) pour revenir dans la course", a-t-il expliqué.

C'est pourquoi, a-t-il ajouté, "nous avons dû faire quelques manœuvres supplémentaires lors de la première manche, ce qui nous a trop fait perdre du temps pour ensuite espérer rattraper notre retard".

Dans la quatrième manche, c'est Team New Zealand qui a pris l'avantage dès le début. Alors que l'équipage kiwi contrôlait la course, l'un des foils de Luna Rossa n'a pas réussi à se déployer, permettant au tenant de titre de remporter une large victoire.

Les 5e et 6es manches de cette 36e édition auront lieu samedi.

Longtemps chasse gardée des Américains (28 victoires sur 29 possibles entre 1851 et 1992), la Coupe de l'America ne s'est réellement mondialisée qu'au cours des trois dernières décennies.

Depuis, les Kiwis ont été six fois sur sept en finale, soulevant trois fois l'aiguière d'argent (1995, 2000 et 2017).

En 170 ans, une seule équipe européenne a remporté la Coupe, le syndicat suisse Alinghi en 2003 et 2007.