Coupe du monde de golf - Thomas Pieters et Thomas Detry s'imposent à Melbourne, une première pour la Belgique

(Belga) Les Belges Thomas Pieters et Thomas Detry ont remporté dimanche à South Oakleigh, en banlieue de Melbourne en Australie, la Coupe du monde de golf, tournoi comptabilisé par les circuits américain (PGA Tour) et européen (European Tour) doté de 7 millions de dollars. C'est la première fois de l'histoire de la "World Cup of Golf" que la Belgique s'impose dans ce tournoi entre duos de différentes nations.

Les deux Thomas s'étaient hissés en tête du classement vendredi à l'issue du deuxième tour, à égalité avec le duo sud-coréen composé de Byeong hun-An et Si-woo Kim. Samedi, après le 3e tour, le duo belge s'était isolé devant, possédant 5 coups d'avance sur les Mexicains Abraham Ancer et Roberto Diaz, les Italiens Andrea Pavan et Renato Paratore et les Sud-Coréens. Dimanche, lors du 4e et dernier tour, disputé en "foursome", ils ont rendu une carte de 68, 4 sous le par, avec 6 birdies et un eagle mais aussi quatre bogeys. Dans le foursome, chacun des deux joueurs de chaque paire joue alternativement la même balle. Au cours du 4e tour, les Belges ont vu se rapprocher dangereusement les Australiens Marc Leishman et Cameron Smith, les locaux de l'épreuve, qui ont régalé leur public durant cette dernière journée. Mais ils ont tenu bon, conservant finalement un avantage de 3 coups sur ce duo qui termine deuxième à égalité avec les Mexicains. Thomas Pieters et Thomas Detry affichent un total de 265 coups, 23 sous le par. (Belga)