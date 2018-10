Couple britannique décédé dans un hôtel en Egypte: on sait désormais ce qui a causé sa mort

La mort en août d'un couple de touristes britanniques dans un hôtel en Egypte a été provoquée par une infection à la bactérie E. coli, selon un rapport d'autopsie publié mercredi par le parquet général égyptien.



Selon un communiqué du parquet général citant le rapport d'autopsie, John Cooper est mort "en raison d'une grave inflammation provoquée par la bactérie E. coli".



Le communiqué précise que la situation de l'homme âgé de 69 ans a été aggravée par le fait qu'il "souffrait d'une hypertrophie du muscle cardiaque et d'artères coronaires étroites".



Par ailleurs, de "l'alcool éthylique et du haschisch ont été retrouvés dans son sang", selon le communiqué.



La mort de son épouse Susan, 64 ans, "a été causée par un début de syndrome hémolytique et urémique probablement provoqué par l'E. coli, compte tenu du fait qu'elle séjournait avec son mari dans la même chambre, se déplaçant avec lui et mangeant la même nourriture", toujours selon le communiqué.



John et Susan Cooper sont morts le 21 août dans un hôtel d'Hurghada, une station balnéaire sur les rives de la mer Rouge.



Ces décès, intervenus de manière "suspecte" selon leur fille, avaient poussé Thomas Cook à ordonner l'évacuation de ses clients de cet établissement.



Le voyagiste britannique Thomas Cook avait diligenté une "enquête indépendante" pour tenter de déterminer les causes du drame.



Le semaine dernière, il avait affirmé que des tests menés sur les normes alimentaires et d'hygiène avaient permis d'identifier un "niveau élevé de bactéries E. coli et de staphylocoques" dans l'hôtel.



Les corps des deux touristes doivent être rapatriés prochainement, avait indiqué la semaine dernière le parquet général égyptien