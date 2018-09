Cour suprême: Trump attaque l'accusatrice du juge Kavanaugh

(Belga) Finis les égards: Donald Trump a attaqué vendredi frontalement la femme qui accuse son candidat à la Cour suprême d'agression sexuelle, s'étonnant de son silence pendant plus de trente ans.

L'universitaire Christine Blasey Ford, 51 ans, affirme que le juge Brett Kavanaugh, 53 ans, l'a agressée lors d'une soirée arrosée entre adolescents au début des années 1980 dans la banlieue de Washington, ce que le magistrat nie vigoureusement. "Si les attaques avaient été aussi graves que ce que dit le Dr. Ford, il y aurait eu une plainte d'elle ou de ses parents aimants", a tweeté le président Trump, affichant pour la première fois aussi clairement ses doutes sur la crédibilité de la chercheuse en psychologie. "Je demande qu'elle présente cette plainte pour que nous apprenions date, heure et lieu ! " des faits présumés, a assené le milliardaire républicain, tout en volant à nouveau au secours de son candidat, "un homme bien, à la réputation impeccable", victime d'une "attaque de la gauche radicale". Soucieux de ne pas s'aliéner l'électorat féminin à quelques semaines d'élections législatives à haut risque, le président Trump, pourtant prompt à rembarrer ceux qui se dressent sur son chemin, n'avait jusqu'ici pas critiqué nommément Mme Blasey Ford. La Maison Blanche avait plutôt concentré ses flèches sur les démocrates, les accusant d'utiliser cette affaire pour retarder la nomination du magistrat conservateur. Si Mme Blasey Ford arrive à instiller le doute chez les sénateurs, elle pourrait faire dérailler la nomination du juge Kavanaugh et infliger un sérieux camouflet au président Trump. Mais les républicains, majoritaires au Sénat, ne semblent pas décidés à se laisser faire. "Dans un futur très proche, le juge Kavanaugh siègera à la Cour suprême", a assuré vendredi le numéro un du Grand Old Party au Sénat Mitch McConnell. L'enjeu dépasse le jeu politique: la nomination à vie du magistrat placerait les juges progressistes ou modérés en minorité pour de longues années à la Cour suprême, arbitre des grandes questions qui divisent la société américaine (mariage homosexuel, armes à feu, droit à l'avortement...). (Belga)