Course contre la montre pour retrouver une enfant disparue à la frontière germano-tchèque

Une course contre la montre est lancée pour retrouver une fillette de huit ans disparue dans la forêt de Bohême, à la frontière germano-tchèque. "Les chances de survie de la jeune fille diminuent d'heure en heure", a déclaré mardi le porte-parole de la police allemande, Josef Weindl, au média allemand Passauer Neuen Presse.

L'enfant a disparu dimanche après-midi. La famille, originaire de la région de Berlin, faisait une randonnée dans la montagne tchèque Cerchov pendant le week-end, à environ deux kilomètres de la ville frontalière allemande de Waldmünchen.

En plus de leurs deux enfants, les parents avaient également un neveu avec eux. Selon les informations actuelles, les adultes ont perdu de vue les trois enfants qui jouaient dans les bois. Le fils de six ans et le neveu de neuf ans ont été rapidement retrouvés, mais pas la fillette de huit ans.

Plusieurs centaines de secouristes d'Allemagne et de République tchèque ont cherché la jeune fille dans la région lundi. Des hélicoptères et des chiens de recherche ont également été déployés.

C'est un terrain difficile

Selon la police, il est probable que la fille se soit perdue. "C'est un terrain difficile, avec une forêt épaisse tout autour", a déclaré la porte-parole de la police tchèque, Dana Ladmanova. "Sans nourriture ni boisson, un enfant peut survivre plus de deux jours", explique le porte-parole de la police allemande.

Le froid, cependant, est un problème majeur, les nuits précédentes, le mercure est tombé au point de congélation. L'enfant a toutefois peut-être trouvé un abri. "Chaque heure est importante", a déclaré M. Weindl. Les secouristes ont bravé l'obscurité et le froid pour la deuxième nuit consécutive. Les recherches se poursuivent mardi avec l'aide des unités de secours en montagne et des employés du parc national de la forêt de Bohême.