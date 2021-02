Couvre-feu prolongé jusqu'au 2 mars aux Pays-Bas

(Belga) Aux Pays-Bas, le couvre-feu sera prolongé jusqu'au 2 mars, rapporte lundi le journal De Telegraaf. Le gouvernement sortant officialisera le message en fin d'après-midi.

Cela signifie que la mesure évoluera donc conformément aux autres dispositions du confinement actuel, dans lesquelles le secteur de la restauration est fermé et les magasins non essentiels ne sont autorisés à avoir qu'un comptoir de collecte. Le gouvernement précisera également si les marathons de patinage et les circuits sur glace naturelle sont autorisés ou non. (Belga)