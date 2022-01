Les Etats-Unis sont confrontés à une inquiétante cinquième vague de Covid-19 alimentée par le variant Omicron. Le pays a enregistré un record mondial de plus d'un million de cas quotidiens ce lundi, selon le bilan de l'Université Johns Hopkins.



Le Dr Anthony Fauci, principal conseiller de la Maison Blanche sur la crise sanitaire, avait déclaré dimanche que la hausse du nombre de cas de Covid-19 aux Etats-Unis suivait une courbe "presque verticale".

Face à cette flambée de l'épidémie, les autorités sanitaires américaines ont autorisé ce lundi un rappel du vaccin de Pfizer pour les 12-15 ans, et réduit de six à cinq mois le délai avant l'injection de cette troisième dose, pour toutes les tranches d'âge.



Ces décisions interviennent au moment où les écoliers s'apprêtent à retourner en classe après les fêtes de fin d'années. L'Agence américaine des médicaments (FDA) a également autorisé une dose de rappel du vaccin de Pfizer-BioNtech pour les enfants immunodéprimés entre 5 et 11 ans. Il s'agit par exemple de ceux ayant reçu une transplantation d'organe.

De son côté, pour l'instant, l'Agence européenne du médicalement ne recommande pas cette dose de rappel pour les adolescents.