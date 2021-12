Covid: plusieurs pays ont décidé de diminuer les durées d'isolement et de quarantaine

Les USA, la France et la Grande-Bretagne revoient leurs périodes d’isolement. Motif : lutter contre la désorganisation économique. La Belgique pourrait-elle suivre ? La question pourrait se poser dans les prochaines semaines, mais rien n’est pour le moment sur la table.

On le sait, les quarantaines Covid éloignent des entreprises un grand nombre de travailleurs pendant une période assez longue de dix jours minimum.

Certains pays ont décidé de réduire cette période ou l'envisagent.

Aux États-Unis, depuis le 27 décembre, la durée recommandée de quarantaine a été réduite de moitié pour les personnes positives et asymptomatiques : elle passe de 10 à 5 jours. Parallèlement, concernant les cas contacts, les vaccinés ne doivent plus s'isoler et les non-vaccinés doivent s'isoler 5 jours au lieu 14. Selon la principale agence sanitaire des Etats-Unis, "cette modification est justifiée par la science", la majorité des infections ayant lieu dans les un à deux jours avant et deux à trois jours après l'apparition des symptômes.

En Grande-Bretagne, depuis le 22 décembre, le gouvernement a réduit de dix à sept jours la période d’isolement pour les personnes vaccinées ayant contracté le coronavirus. Celles qui disposent de deux tests antigéniques négatifs réalisés au sixième et septième jours pourront sortir de leur isolement. Cela devait permettre selon le gouvernement à plus de personnes de passer Noël en famille, sans risquer pour autant de transmettre le virus.

Enfin, en France, le gouvernement envisage de réduire le délai d'isolement des cas contact. La période d'isolement pourrait passer de 10 à 7 jours. En cause : le risque de "désorganisation" de la société début janvier face à l'augmentation considérable de cas positifs et de cas contacts dû au variant Omicron.

En Belgique, la question de réduire les délais de quarantaine n'est pas sur la table actuellement. Yves Van Laethem considère que la décision des États-Unis (réduire de moitié la durée de quarantaine pour les personnes positives) présente un risque sanitaire: les travailleurs peuvent encore être contagieux après 5 jours. Cela dit, c'est une mesure "raisonnable" qui peut être justifiée sur le plan économique.

Rappel des règles en vigueur actuellement en Belgique

Isolement :

1) vous n'avez pas de symptôme : 10 jours en isolement.

2) vous présentez des symptômes : compter en plus 3 jours sans température, et avec un allègement significatif des symptômes.

3) vous êtes hospitalisé : 14 jours d'isolement après le début des symptômes, 21 jours si vous êtes passés en soins intensifs.

Quarantaine (contact à haut risque) :

1) Les personnes vaccinées peuvent sortir de quarantaine après avoir effectué un test negatif.

2) Les non-vaccinés peuvent sortir de quarantaine après avoir effectué un deuxième test negatif au 7e jours.