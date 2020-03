Coronavirus: crainte de dépasser les 10.000 contaminations à New York

(Belga) Le nombre d'infections au coronavirus ne cesse d'augmenter dans la ville de New York. "Nous sommes à la frontière des 10.000 cas", a indiqué jeudi le maire démocrate de New York, Bill de Blasio.

Environ le tiers des contaminations au Covid-19 des États-Unis le sont à New York, la plus grande ville du pays, avec un peu moins de neuf millions d'habitants. Selon l'université Johns Hopkins, le nombre de cas infectés dans l'État de New York (19 millions d'habitants), durement touché par l'épidémie, est monté à un peu moins de 15.800. Toutefois, davantage de tests de dépistage ont été effectués ces derniers jours. Cent dix-sept personnes ont perdu la vie. Bill de Blasio a appelé les habitants de sa ville à garder leurs distances et à minimiser les promenades ou les courses nécessaires. Les gens ne sont plus autorisés à se rassembler dans les parcs et les plaines de jeux. Depuis dimanche soir, les centres commerciaux, les salons de coiffure, les bibliothèques et autres établissements "non essentiels" ont dû fermer leurs portes. La plupart des entreprises doivent en outre faire travailler leurs employés à domicile et les écoles, les musées, les cinémas et de nombreux magasins sont fermés depuis plusieurs jours. Dimanche en fin de journée, l'Université dénombrait plus de 27.000 cas de coronavirus aux États-Unis, qui comptent 347 décès au total. (Belga)