Crainte pour la vie de 170 migrants en Méditerranée

(Belga) Près de 170 migrants pourraient avoir péri en Méditerranée alors que deux bateaux les transportant ont rencontré des difficultés, ont fait part les agences onusiennes samedi.

Une embarcation pneumatique transportant 120 personnes a fait naufrage vendredi au large de la Lybie. Trois personnes seulement ont survécu, selon Flavio Di Giacomo, porte-parole de l'agence de l'ONU pour la migration. "Il y donc 117 personnes portées disparues, dont 10 femmes et deux enfants - dont un était agé d'à peine deux mois", a-t-il indiqué sur Twitter. Environ 53 autres sont décédées dans la mer d Alboran Sea, selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés (UNHCR), qui cite deux sources associatives. M. Di Giacomo a indiqué que de nombreux migrants pris au piège dans le naufrage non loin de la Lybie étaient originaires d'Afrique de l'Ouest, et qu'il y avait aussi une quarantaine de Soudanais, selon le survivants. Ces trois personnes ont été secourues par les garde-côtes italiens vendredi et emmenés sur l'île de Lampedusa. Auparavant, les garde-côtes avaient fait mention d'une vingtaine de personnes à bord du bateau malheureux. Mais M. Di Giacomo a plus tard affirmé aux médias italiens que l'incident pourrait s'avérer être une tragédie bien pire. (Belga)