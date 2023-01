Crash aérien à Téhéra - Boeing ukrainien abattu en Iran: commémorations au Canada pour le 3e anniversaire

(Belga) Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a affirmé dimanche la volonté de son gouvernement d'obtenir justice pour les victimes de l'écrasement du Boeing ukrainien abattu par l'armée iranienne, lors d'une cérémonie à Toronto marquant le troisième anniversaire de la catastrophe.

"Nous continuerons à chercher à en faire encore davantage pour nous assurer que ce régime brutal et meurtrier soit tenu pleinement responsable", a déclaré M. Trudeau devant une assemblée de membres des familles de victimes du vol PS752. "Cette tragédie a eu lieu à cause du mépris total du régime iranien pour la vie humaine", a ajouté le Premier ministre. Des cérémonies et des veillées de commémoration ont eu lieu dimanche dans plusieurs villes canadiennes. Le 8 janvier 2020, les forces armées iraniennes avaient abattu l'avion effectuant une liaison entre Téhéran et Kiev, provoquant la mort de 176 personnes, dont 55 Canadiens et 30 résidents permanents du Canada. M. Trudeau a rappelé que le Canada - avec l'Ukraine, la Suède et le Royaume-Uni - a annoncé fin décembre avoir mis en demeure l'Iran de se soumettre à un arbitrage contraignant. Si l'Iran ne se conforme pas à ce processus dans les six mois, les quatre pays porteront l'affaire devant la Cour Internationale de Justice pour forcer l'Iran à indemniser les familles des victimes, a-t-il précisé. Plusieurs intervenants à la cérémonie empreinte d'émotion n'ont pas caché qu'ils souhaitaient une plus grande fermeté de la communauté internationale et du Canada pour que l'Iran soit contraint à faire toute la lumière sur la tragédie.