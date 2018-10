Crash d'un avion Lion Air - Les secouristes retrouvent des débris de l'avion Lion Air, 188 passagers étaient à bord

(Belga) Les secouristes ont retrouvé des débris de l'avion de la compagnie indonésienne Lion Air qui a disparu des radars lundi matin, selon le directeur de l'agence indonésienne de recherche et de secours. L'appareil, un Boeing 737, transportait 181 passagers et sept membres de l'équipage, d'après le ministère indonésien du Transport.

"Nous avons trouvé des gilets de sauvetage, des téléphones portables et des pièces de l'avion", a indiqué Muhammad Syaugii. Les secouristes estiment que le fuselage du Boeing 737 Max 8 se trouve en mer, au fond de l'eau à une profondeur de 35 mètres. Le vol JT610 a disparu des radars peu après son décollage de l'aéroport international de Jakarta. L'appareil effectuait un vol domestique de moins d'une heure à destination de Pangkal Pinang sur l'île de Bangka, au large de Sumatra. Le dernier signal a été perçu de Karawang dans la province de Java occidental. C'est là que l'émission radio a été coupée, selon le contrôleur aérien. "L'avion transportait 178 passagers adultes, un enfant et deux bébés ainsi que deux pilotes et cinq personnels de cabine", a déclaré Sindu Rahayu, directeur général de l'aviation civile au ministère des Transports. "L'avion avait demandé à revenir à sa base avant de finalement disparaître des radars", a-t-il ajouté dans un communiqué. (Belga)