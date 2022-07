Crise au sein du gouvernement britannique - Après la démission de BoJo, Biden veut poursuivre l'"étroite coopération" avec Londres

(Belga) Le président américain Joe Biden a dit jeudi que son pays poursuivrait son "étroite coopération" avec le Royaume-Uni, notamment sur l'Ukraine, dans un communiqué diffusé après la démission du Premier ministre britannique Boris Johnson qui ne fait toutefois aucune mention de ce dernier.

"Le Royaume-Uni et les Etats-Unis sont les amis et les alliés les plus proches, et la relation spéciale entre nos peuples reste solide et durable", a affirmé M. Biden. "J'ai hâte de poursuivre notre étroite coopération avec le gouvernement du Royaume-Uni, ainsi qu'avec nos alliés et partenaires dans le monde entier, sur une série de priorités de premier ordre", a-t-il ajouté. "Cela inclut le maintien d'une approche forte et unie pour soutenir le peuple ukrainien au moment où il se défend contre la guerre brutale de Poutine contre sa démocratie, et de tenir la Russie responsable de ses actes", a-t-il poursuivi. Le texte ne fait pas référence à Boris Johnson, qui a annoncé jeudi sa démission après une avalanche de défections dans son gouvernement et de nombreux scandales. (Belga)