Crise au Soudan - L'Ouganda pourrait examiner une demande d'asile d'Omar el-Béchir

(Belga) L'Ouganda pourrait examiner une demande d'asile du président soudanais renversé Omar el-Béchir, qui est recherché par la Cour pénale internationale, a déclaré mardi le ministre d'Etat ougandais aux affaires étrangères Henry Okello Oryem.

"Si l'Ouganda est approché pour accorder l'asile à Béchir, c'est une question qui peut être examinée au plus haut niveau de nos dirigeants", a dit le ministre. Selon lui, en raison du rôle-clé de Béchir dans la médiation d'un accord de paix au Soudan du Sud voisin, "une demande d'asile en Ouganda peut-être étudiée par le gouvernement ougandais". Dans l'attente, "l'Ouganda suit de près l'évolution de la situation au Soudan et nous demandons aux nouveaux dirigeants de respecter les aspirations du peuple soudanais, dont le transfert pacifique du pouvoir au pouvoir civil ". Le régime de Béchir, qui a duré trois décennies, a été renversé la semaine dernière par la hiérarchie militaire après quatre mois de manifestations à l'échelle nationale. Les organisateurs de la contestation au Soudan ont réclamé mardi la dissolution de ce Conseil militaire de transition, au 10e jour d'un sit-in rassemblant des milliers de manifestants. Le Conseil militaire avait affirmé vendredi qu'il refuserait d'extrader Béchir. Mais lundi soir, le général Jalaluddin Sheikh, membre du Conseil militaire, a indiqué que "la décision d'extrader ou non Béchir vers la CPI sera prise par un gouvernement populaire élu et non par le Conseil militaire". (Belga)