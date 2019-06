Crise au Soudan - Les USA nomment un émissaire pour trouver une "solution politique et pacifique" au Soudan

(Belga) Le département d'Etat américain a annoncé mercredi la nomination d'un émissaire spécial pour la crise au Soudan, l'ex-diplomate Donald Booth, qui avait déjà occupé ce poste, chargé d'accroître la pression sur les militaires au pouvoir afin qu'ils mettent fin à la répression.

L'émissaire tentera de trouver "une solution politique et pacifique" à la crise soudanaise, a déclaré Morgan Ortagus, porte-parole de la diplomatie américaine, indiquant que M. Booth était actuellement en route pour le Soudan avec le secrétaire d'Etat américain adjoint chargé de l'Afrique, Tibor Nagy, afin de "rencontrer les différentes parties". Donald Booth est un ancien diplomate américain qui connaît bien l'Afrique, où il a été ambassadeur dans plusieurs pays (Zambie, Liberia, Ethiopie) sous des administrations démocrates et républicaines. Il avait déjà été émissaire pour le Soudan et le Soudan du Sud. Nommé en 2013 par le président démocrate de l'époque, Barack Obama, il avait quitté ce poste à l'arrivée au pouvoir de Donald Trump début 2017. Pendant son précédent mandat, il avait multiplié les visites à Khartoum et avait présidé à une certaine amélioration dans les relations entre les Etats-Unis et le régime soudanais d'Omar el-Béchir, finalement renversé en avril par des militaires sous la pression de la rue. Depuis, les généraux qui ont pris le pouvoir ont d'abord négocié avec les représentants de la contestation, qui exigent une transition dirigée par des civils. Mais après la suspension du dialogue, le Conseil militaire de transition a nettement durci la répression des manifestants avec la dispersion sanglante le 3 juin d'un sit-in pacifique installé depuis le 6 avril devant le QG de l'armée. Les Etats-Unis ont appelé à la fin de la répression, à la reprise du dialogue et au transfert du pouvoir aux civils. L'administration de Donald Trump est sous pression pour se montrer plus ferme dans cette crise. Le sénateur Cory Booker, l'un des candidats à la primaire démocrate pour la présidentielle de 2020, a écrit vendredi au secrétaire d'Etat Mike Pompeo pour lui demander de nommer un envoyé spécial pour le Soudan et un ambassadeur à Khartoum -- poste actuellement vacant. L'acteur américain George Clooney, très engagé concernant le Darfour et le Soudan, a lui exhorté mardi la communauté internationale, Etats-Unis en tête, à traquer l'argent sale provenant du Soudan dans l'espoir que les militaires au pouvoir changent de posture face aux manifestations. (Belga)