Crise au Soudan - Reprise des négociations entre les généraux et la contestation

(Belga) Des généraux au pouvoir au Soudan et des chefs de la contestation tenaient mercredi soir une réunion de négociations pour discuter de la transition, a constaté un correspondant de l'AFP, première rencontre du genre depuis la dispersion meurtrière d'un sit-in de manifestants.

Trois généraux, dont Mohammed Hamdan Daglo dit "Hemeidti", et cinq représentants de l'Alliance pour la liberté et le changement (ALC), fer de lance de la contestation, se sont retrouvés en présence de médiateurs de l'Ethiopie et de l'Union africaine dans un hôtel de Khartoum. (Belga)