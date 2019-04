Crise au Soudan - Saisie de l'équivalent de 113 M USD dans la résidence du président déchu Béchir

(Belga) L'équivalent de plus de 113 millions de dollars ont été saisis en liquide dans la résidence de Omar el-Béchir à Khartoum, a indiqué dimanche le chef du Conseil militaire de transition ayant succédé au président déchu, destitué par l'armée le 11 avril.

Des membres de la police et de l'armée et des agents de sécurité ont trouvé sept millions d'euros, 350.000 dollars et cinq milliards de livres soudanaises (93 millions d'euros) lors d'une fouille de la résidence de l'ex-chef de l'Etat emprisonné, a déclaré le général Abdel Fattah al-Burhane. (Belga)