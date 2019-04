Crise au Soudan - Saisie de l'équivalent de 113 M USD dans la résidence du président déchu Béchir

(Belga) L'équivalent de plus de 113 millions de dollars ont été saisis en liquide dans la résidence de Omar el-Béchir à Khartoum, a indiqué dimanche le chef du Conseil militaire de transition ayant succédé au président déchu, destitué par l'armée le 11 avril.

Des membres de la police, de l'armée et des agents de sécurité ont trouvé sept millions d'euros, 350.000 dollars et cinq milliards de livres soudanaises (93 millions d'euros) lors d'une fouille de la résidence de l'ex-chef de l'Etat emprisonné, a déclaré le général Abdel Fattah al-Burhane. Le nouveau procureur général, le général al-Walid Sayyed Ahmed, a de son côté demandé aux autorités de répertorier toutes les propriétés appartenant à des officiels de l'ancien régime, a rapporté l'agence officielle Suna. Le procureur général, qui a pris ses fonctions après le limogeage de son prédécesseur le 16 avril, a également demandé que soient stoppées les demandes de transfert de propriété pour des biens appartenant à d'anciens officiels du régime ou à leur famille. Le Conseil militaire de transition qui succède à M. Béchir est soumis à une forte pression de la part de manifestants qui campent devant le QG de l'armée à Khartoum pour exiger que la transition politique soit assurée au plus vite par une autorité civile. (Belga)