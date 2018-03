Crise au Venezuela - 58 détenus s'évadent sur une île touristique

(Belga) L'armée vénézuélienne était vendredi à la recherche de fugitifs après l'évasion à l'aube de 58 détenus d'une prison de l'île touristique de Margarita, dans le nord du pays.

Quatre des évadés du centre de détention Los Cocos ont été repris, a indiqué au journal local El Sol de Margarita le vice-amiral Jonny Vera, chef militaire de la région. Les détenus ont fui à travers un trou d'environ 60x40 centimètres qu'ils ont percé dans un mur, selon un communiqué de l'ONG Una ventana a la libertad (Une fenêtre sur la liberté). Le centre de détention où ils se trouvaient dépend de la police, une situation courante dans ce pays où les prisons sont débordées, obligeant les forces de l'ordre à placer des détenus dans les cellules de la police où pourtant, en théorie, ils ne devraient pas passer plus de 48 heures. Selon Una Ventana a la libertad, la surpopulation dans ces cellules est de 400%. L'ONG dénonce aussi que 65 personnes, dont un policier, y ont été tuées en 2017 dans des affrontements de lutte de pouvoirs et en raison du manque de nourriture et de maladies comme la tuberculose. (Belga)