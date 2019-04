Crise au Venezuela - Après les nouvelles sanctions, Moscou exhorte Washington à "mettre fin au chantage"

(Belga) La Russie a exhorté vendredi les Etats-Unis à "mettre fin à la politique de chantage", après l'imposition par Washington de sanctions financières contre le chef de la diplomatie du Venezuela, Jorge Arreaza.

"Nous exhortons les Etats-Unis à revenir sur le terrain du droit international, à mettre fin à la politique de chantage et à cesser de provoquer des tensions au Venezuela depuis l'étranger", a indiqué le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, se disant "indigné" par la décision américaine. "Washington a démontré à plusieurs reprises un rejet catégorique des méthodes de négociation pour résoudre la situation", poursuivi le ministère, dénonçant "une tentative brutale de faire pression sur le gouvernement du pays et l'ensemble du peuple vénézuélien". "Il s'agit de la manifestation de la stratégie de plus en plus agressive des Etats-Unis visant à discréditer la diplomatie internationale et à la remplacer par les diktats et les pressions économiques et politiques cyniques", a-t-il ajouté. Le Trésor américain a affirmé vendredi son intention de "continuer de cibler les soutiens corrompus à Maduro, y compris ceux en charge de la diplomatie et de la justice pour le compte de ce régime illégitime". Jorge Arreaza a répondu sur Twitter, liant ces sanctions américaines à son intervention la veille aux Nations unies pour dénoncer "le blocus criminel" des Etats-Unis à l'encontre du Venezuela. M. Arreaza a été nommé ministre des Affaires étrangères en août 2017 après avoir détenu depuis 2010 plusieurs portefeuilles ministériels comme celui des Technologies et de l'Industrie, ou du Développement minier. Le Venezuela, où Juan Guaido s'est autoproclamé président par intérim le 23 janvier, est devenu un point de friction supplémentaire entre Moscou et Washington. Le gouvernement de Nicolas Maduro est un proche allié de Moscou. (Belga)