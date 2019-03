Crise au Venezuela - Arrivée à Caracas de 65 tonnes de médicaments et matériel médical en provenance de Chine

(Belga) Un avion en provenance de Chine avec 65 tonnes de médicaments et de matériel médical est arrivé vendredi au Venezuela, salué par le gouvernement du président socialiste Nicolas Maduro comme une "victoire" face aux sanctions américaines.

"Nous sommes en train de vaincre le prétendu siège, le blocus mis en place (...) par l'administration du président (Donald) Trump et le pantin diabolique ici au Venezuela", a déclaré le vice-président chargé de l'Economie, Tareck El Aissami, en référence au chef de file de l'opposition, Juan Guaido. M. El Aissami a assuré, lors d'une conférence de presse à l'aéroport international de Caracas, qu'il s'agissait "d'une première cargaison" qui serait suivie par d'autres. Selon le vice-président, cette aide humanitaire comprend notamment des lots d'antibiotiques, d'analgésiques, des médicaments pour le diabète, ainsi que du matériel chirurgical. Présent à l'arrivée de l'avion, l'ambassadeur de Chine au Venezuela, Li Baorong, a indiqué que cet envoi entrait dans le cadre d'"accords de coopération" conclus précédemment entre Caracas et Pékin. Dans un pays frappé par de graves pénuries d'aliments et de médicaments, l'entrée de l'aide humanitaire est au centre du bras de fer que se livrent Nicolas Maduro et Juan Guaido, reconnu comme président par intérim par une cinquantaine de pays. Le dirigeant socialiste rejette la responsabilité des pénuries sur les sanctions financières imposées par Washington. L'opposition, les organisations de défense des droits humains et des malades accusent le gouvernement d'être responsable de la grave crise économique qui a contraint le pays a diminuer drastiquement ses importations. La Chine fait partie des alliés du pouvoir chaviste, avec la Russie. Cette dernière a envoyé il y a quelques jours une mission militaire à Caracas, qualifiée de "provocation" par la Maison Blanche. La Croix Rouge internationale a annoncé vendredi qu'elle allait distribuer dans deux semaines de l'aide humanitaire dans le pays à 650.000 personnes, mais mis en garde contre toute "interférence" politique dans sa mission. (Belga)