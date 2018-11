Crise au Venezuela - Au moins 550.000 Vénézuéliens entrés au Pérou depuis janvier 2017

(Belga) Quelque 550.000 Vénézuéliens sont arrivés au Pérou depuis janvier 2017, ont annoncé samedi les autorités chargées de l'immigration, après avoir mis un terme fin octobre à la possibilité d'entrer sur le territoire du pays sans passeport.

"Environ 550.000 Vénézuéliens ont pu bénéficier de cet avantage", a déclaré à la radio RPP Roxana del Águila, directrice des services chargés des migrations, en référence au permis de séjour temporaire (PTP) qui autorise ces Vénézuéliens fuyant les pénuries et le marasme économique dans leur pays à travailler légalement au Pérou. Le nombre de Vénézuéliens entrés par la ville frontière de Tumbes (nord) a augmenté au cours des derniers jours: sur la seule journée du 31 octobre, sont arrivées 6.708 personnes, a indiqué Mme Del Águila, un chiffre record qui a dépassé celui du 11 août, lorsque 5.190 personnes avaient franchi la frontière. Les migrants avaient jusqu'au 31 octobre pour obtenir le PTP, seul document donnant la possibilité de travailler légalement au Pérou. Depuis le 31 octobre, les Vénézuéliens doivent présenter un passeport pour entrer au Pérou, et aussi pour obtenir ce permis de séjour temporaire. Avec ce permis, dont la validité est d'un an, les Vénézuéliens peuvent bénéficier des services publics comme la santé et l'éducation. Selon les services de l'immigration, 125.000 permis de séjour temporaires ont été délivrés à des Vénézuéliens. L'exode des Vénézuéliens fuyant une situation économique désastreuse dans leur pays est considéré par l'agence de l'Onu pour les réfugiés comme le déplacement de personnes le plus massif de l'histoire récente de l'Amérique latine.