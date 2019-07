Crise au Venezuela - Caracas annonce le "retour" de l'ambassadeur d'Allemagne expulsé en mars pour "ingérence"

(Belga) Le gouvernement de Nicolas Maduro a annoncé lundi le "retour" à Caracas de l'ambassadeur d'Allemagne qu'il avait expulsé en mars pour "ingérence dans les affaires" du Venezuela, après que le diplomate a affiché son soutien à l'opposant Juan Guaido.

"Un processus de normalisation des relations diplomatiques entre les deux Etats" a été mis en marche au cours d'une réunion bilatérale à Berlin lundi, a indiqué la diplomatie vénézuélienne dans un communiqué. En conséquence, le président socialiste a décidé que l'ambassadeur Daniel Kriener n'était plus "persona non grata" et "le gouvernement allemand a décidé qu'il retournerait" à Caracas. Peu avant son expulsion, le diplomate allemand avait affiché son soutien à Juan Guaido en se rendant en compagnie d'une douzaine d'ambassadeurs de pays occidentaux et latino-américains à l'aéroport de Caracas pour aller accueillir l'opposant à son retour d'un déplacement à l'étranger. A l'époque, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas avait jugé cette expulsion "incompréhensible", tout en réitérant l'appui de Berlin à Juan Guaido. L'Allemagne, comme une cinquantaine d'autres pays dont les Etats-Unis, reconnaît l'opposant de centre droit comme président par intérim du Venezuela, pays qui traverse la pire crise politico-économique de son histoire récente. Juan Guaido s'est autoproclamé président par intérim le 23 janvier, car il estime que Nicolas Maduro est parvenu à se maintenir au pouvoir à la faveur d'une élection présidentielle "frauduleuse" en 2018.