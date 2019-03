Crise au Venezuela - Deux avions russes avec 99 militaires et 35 tonnes de matériel à Caracas

(Belga) Deux avions russes transportant une centaine de militaires et 35 tonnes de matériel, "dans le cadre de la coopération technique et militaire" avec le Venezuela, sont arrivés à Caracas, a annoncé dimanche l'agence russe progouvernementale Sputnik.

Un appareil, aux couleurs de la Russie stationnait dimanche sur une piste de l'aéroport international de Caracas, sous la surveillance de la Garde nationale militaire de l'aéroport, a constaté l'AFP. "Ces vols n'ont rien de mystérieux", a déclaré l'agence Sputnik, précisant qu'il s'agissait d'un "Antonov An-124 et d'un avion de passagers de type Ilyushin Il-62 qui se sont posés devant le terminal présidentiel de l'aéroport international Simon Bolivar". L'agence de presse officielle a ajouté que ces deux appareils transportaient "des équipes de fonctionnaires dans le cadre de la coopération technique et militaire" entre les deux pays. Les deux appareils ont acheminé "99 militaires et 35 tonnes de matériel, sous le commandement du chef des forces terrestres de Russie, le général Vasily Tonkoshkurove", ajoute-t-elle encore. Contactées par l'AFP, ni les autorités vénézuéliennes ni l'ambassade de Russie n'avaient souhaité commenter ces informations. Dans la grave crise économique et politique qu'il traverse, le Venezuela est soutenu par la Russie et la Chine, les principaux créanciers du gouvernement de Nicolas Maduro. La dette extérieure du pays est estimée à 150 milliards de dollars. Le Venezuela, qui dispose des premières réserves de pétrole mondiales, est sous le coup de sanctions décrétées par les Etats-Unis qui seront étendues à ses exportations de brut à partir du 28 avril. Le président américain Donald Trump et plus d'une cinquantaine de pays ont reconnu l'opposant et président de l'Assemblée nationale, Juan Guaido, qui s'est proclamé président par intérim le 23 janvier avec la volonté d'organiser un nouveau scrutin, qualifiant M. Maduro "d'usurpateur". Depuis l'avènement d'Hugo Chavez au pouvoir à partir des années 2000, la Russie a renforcé sa coopération militaire avec le Venezuela par l'envoi de personnels et d'équipement. En décembre, Moscou avait envoyé deux bombardiers stratégiques TU-160 au Venezuela pour marquer son soutien à son allié dans le bras de fer qui l'oppose aux Etats-Unis.