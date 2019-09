Crise au Venezuela : Guaido affirme que le dialogue avec le gouvernement du président Maduro a pris fin

(Belga) L'opposant vénézuélien Juan Guaido a affirmé que le dialogue avec le gouvernement du président Nicolas Maduro, sous les auspices de la Norvège, avait pris fin face au refus de la délégation du pouvoir de revenir à la table des négociations.

"Maduro a abandonné le processus de négociations avec des excuses fallacieuses: après plus de 40 jours au cours desquels il a refusé de le poursuivre, nous confirmons que le mécanisme (de dialogue) de La Barbade a pris fin", est-il écrit dans un communiqué diffusé dimanche soir par l'équipe du chef de file de l'opposition, reconnu comme président par intérim par une cinquantaine de pays. Entamées en mai sous l'égide de la Norvège, à Oslo puis à La Barbade, les discussions entre l'opposition, regroupée autour du président du Parlement Juan Guaido, et le gouvernement du président Nicolas Maduro ont été suspendues le 7 août par le dirigeant socialiste, en réaction à de nouvelles sanctions de l'administration américaine contre son gouvernement. "Ceux qui usurpent le pouvoir ont bloqué une sortie pacifique, refusant de discuter et d'accepter une proposition sensée faite par notre délégation pour mettre fin à ce conflit", ajoute l'équipe de l'opposant. Elle se déclare toutefois favorable à "toute solution" qui "mettrait fin aux souffrances des Vénézuéliens". Nicolas Maduro, au pouvoir depuis 2013, a été réélu pour un second mandat en 2018 à l'issue d'un scrutin boycotté par l'opposition qui en a rejeté les résultats, tout comme une grande partie de la communauté internationale. Fin janvier, Juan Guaido s'était autoproclamé président par intérim, reconnu comme tel par une cinquantaine de pays, sans pour autant parvenir à évincer le dirigeant socialiste. (Belga)