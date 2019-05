Crise au Venezuela: l'arrestation du bras droit de Guaido est "un acte de désespoir" aux yeux du Brésil

(Belga) Le ministre brésilien des Affaires étrangères, Ernesto Araujo, a estimé vendredi à Varsovie que l'arrestation du bras droit de l'opposant vénézuélien Juan Guaido était un "acte de désespoir" du régime de Nicolas Maduro.

"Nous sommes très préoccupés (..) par la répression de la part du régime contre l'opposition démocratique - qui n'est plus l'opposition, c'est un gouvernement légitime", a dit M. Araujo aux journalistes à l'issue de ses entretiens avec son homologue polonais Jacek Czaputowicz. Edgar Zambrano, le vice-président de l'Assemblée nationale, contrôlée par l'opposition à Nicolas Maduro, a été arrêté mercredi soir dans le centre de Caracas. "C'est un acte de désespoir de la part du régime qui se voit de plus en plus coincé, sans appui presque nulle part. Il prouve par là qu'il ne peut être partenaire d'un dialogue avec les forces démocratiques", a-t-il ajouté, avant d'indiquer que si son pays subissait les effets de la crise, avec l'immigration de milliers de Vénézuéliens, ceux-ci étaient "les bienvenus au Brésil". Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a été invité en Pologne, a indiqué pour sa part M. Czaputowicz, en espérant une telle visite "bientôt". (Belga)