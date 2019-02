Crise au Venezuela - L'opposant Guaido annonce une nouvelle manifestation contre Maduro le 12 février

(Belga) L'opposant vénézuélien Juan Guaido, qui s'est proclamé président, a annoncé samedi une nouvelle manifestation contre le chef de l'Etat socialiste Nicolas Maduro le 12 février, devant des milliers de partisans réunis à Caracas.

En appelant les manifestants à "poursuivre leur mobilisation dans la rue", Juan Guaido a appelé à "deux manifestations importantes", une le Jour de la jeunesse au Venezuela, le 12 février, et l'autre liée à l'arrivée d'une aide humanitaire, dont il n'a pas précisé la date. Peu avant, le chef de l'opposition avait annoncé l'arrivée dans les prochains jours d'une aide humanitaire destinée au pays à la frontière colombienne, au Brésil et sur une "île des Caraïbes", en demandant à l'armée de la laisser entrer. Des milliers de manifestants manifestaient samedi à Caracas, les uns pour exiger que Nicolas Maduro cède le pouvoir au président autoproclamé Juan Guaido, les autres pour célébrer le 20e anniversaire de la révolution bolivarienne et réaffirmer leur soutien à Maduro. Au Venezuela, pays pétrolier qui fut le plus riche d'Amérique latine, deux hommes se disputent le pouvoir: Nicolas Maduro, qui n'est pas reconnu par une partie de la communauté internationale, et l'opposant Juan Guaido, soutenu par les Etats-Unis, la plupart des Etats latinoaméricains et certains pays européens. (Belga)