Crise au Venezuela - L'opposant Guaido exhorte ses partisans à "ne pas se rendre"

L'opposant vénézuélien Juan Guaido, qui tente depuis près de six mois de déloger Nicolas Maduro de la présidence, a exhorté vendredi ses partisans "à ne pas se rendre" lors d'une manifestation à Caracas, alors que tout dialogue avec le gouvernement est pour l'heure suspendu.

"Ne vous rendez pas! Nous allons y arriver! N'ayez aucun doute, nous allons réussir", a lancé Juan Guaido à ses sympathisants venus manifester à ses côtés contre le président socialiste, à l'occasion de la Fête nationale. Cette marche "contre les violations des droits de l'homme" perpétrées, selon les participants, par la "dictature" de Nicolas Maduro, a réuni quelques milliers de personnes, alors que les manifestations du début de l'année rassemblaient des dizaines de milliers de sympathisants. "Je vous demande d'avoir confiance. S'il y a des doutes? Oui, il y en a. C'est naturel (...), nous écoutons et acceptons les critiques, mais je vous demande d'avoir confiance en nous", a encore déclaré Juan Guaido, juché sur une camionnette. L'opposant de centre droit, reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays, tente depuis janvier de chasser Nicolas Maduro du pouvoir, un "usurpateur" qui a obtenu un nouveau mandat grâce à la présidentielle "frauduleuse" de 2018, selon lui. Juan Guaido s'est aussi engagé sur la voie du dialogue avec le gouvernement. Deux rounds de pourparlers ont eu lieu en mai à Oslo entre les délégués de l'opposition et ceux du camp présidentiel, sans résultat tangible. Mais cette semaine, il a exclu tout nouveau dialogue après le décès du capitaine de corvette Rafael Acosta Arevalo, un soldat mort en détention "après avoir été torturé" sur ordre de la "dictature meurtrière". Dans son discours de vendredi, Juan Guaido a précisé "ne pas avoir peur" du dialogue, si ce dernier permet de concrétiser les trois objectifs qu'il lui a assignés: le départ de Nicolas Maduro, la mise en place d'un "gouvernement de transition" et l'organisation d'"élections libres". Peu de temps auparavant, à l'autre bout de Caracas, Nicolas Maduro a lui-même évoqué le dialogue, lors d'un discours prononcé à l'issue du défilé militaire de la Fête nationale. Il a répété son "appel" à de nouveaux pourparlers. "La semaine prochaine, nous vous annoncerons de bonnes nouvelles", a promis le chef de l'Etat, qui se réclame de l'héritage du défunt président Hugo Chavez.