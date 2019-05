Crise au Venezuela - La Colombie condamne l'incursion de soldats vénézuéliens sur son territoire

(Belga) Le gouvernement colombien a condamné mercredi l'incursion présumée d'une trentaine de militaires vénézuéliens sur son territoire, à un moment où les relations entre Bogota et Caracas sont particulièrement tendues.

Les soldats vénézuéliens ont franchi la frontière mardi et pénétré sur environ 200 mètres en territoire colombien à San Faustino, dans le département du Norte de Santander, a dénoncé le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. "Les militaires ont été identifiés par les habitants comme appartenant aux forces armées bolivariennes, au service du régime de (Nicolas) Maduro, et son restés environ 20 minutes" en Colombie, ajoute le texte. Les soldats ont rebroussé chemin à l'arrivée d'un hélicoptère colombien envoyé pour "répondre aux appels de la communauté dénonçant ces actes d'intimidation". Bien que la Colombie et le Venezuela aient une frontière commune de 2.200 km, où pullulent les gangs criminels et la guérilla de l'ELN (Armée de libération nationale), le gouvernement d'Ivan Duque, au pouvoir depuis août dernier, n'entretient aucune relation diplomatique avec Caracas. La Colombie fait partie de la cinquantaine de pays à avoir reconnu le chef de fille de l'opposition Juan Guaido président par intérim du Venezuela. (Belga)