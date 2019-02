Crise au Venezuela - La Havane dément la présence de militaires cubains au Venezuela

(Belga) Le ministre des Affaires étrangères de Cuba, Bruno Rodriguez, a qualifié mardi d'"abjectes" les accusations du président américain Donald Trump selon lequel des militaires cubains se trouvaient au Venezuela pour protéger le président Nicolas Maduro.

"Les accusations du président des Etats-Unis qui affirme que Cuba a une armée privée au Venezuela sont abjectes. Je l'exhorte à présenter des preuves. Notre gouvernement rejette cette calomnie dans les termes les plus forts et les plus catégoriques", a déclaré M. Rodriguez lors d'une conférence de presse. (Belga)