Crise au Venezuela - "La peur ne nous arrêtera pas", assure Guaido après les poursuites contre des députés

(Belga) Le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido a assuré mercredi que "la peur" n'arrêterait pas le travail du Parlement, après le déclenchement de poursuites pénales à l'encontre des sept parlementaires de son camp.

"La peur ne nous arrêtera pas", a déclaré à l'AFPTV le président du Parlement, la seule institution contrôlée par l'opposition au Venezuela, au cours d'un déplacement dans la localité de La Guaira, à 30 km au nord de Caracas. A la demande de la Cour suprême, que l'opposition accuse d'être soumise à l'exécutif, l'Assemblée constituante a levé l'immunité de ces députés afin qu'ils soient jugés pour "haute trahison" et "conspiration" pour leur soutien à Juan Guaido au moment de son appel au soulèvement contre Nicolas Maduro du 30 avril. "C'est la seule stratégie qu'il reste au régime (...), faire régner la peur", a ajouté l'opposant, reconnu président par intérim du Venezuela par plus de cinquante pays, dont les Etats-Unis, tandis qu'il signait des autographes et posait pour des selfies pendant sa visite d'une école primaire. La Constituante est l'une des deux assemblées au Venezuela. Créée en 2017, elle remplace, dans les faits, l'Assemblée nationale, dont les décisions ne sont plus prises en compte par l'exécutif. Elle est dotée de très larges prérogatives, dont celle de lever l'immunité parlementaire des députés. La Constituante avait déjà levé l'immunité de Juan Guaido en avril, considérant qu'il "usurpe" la fonction présidentielle. L'opposant et ses partisans ont, eux aussi, recours au terme d'"usurpateur" pour qualifier le chef de l'Etat dont ils estiment qu'il doit son maintien au pouvoir à l'élection présidentielle "frauduleuse" de l'an dernier. (Belga)