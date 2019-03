Crise au Venezuela - La prise du consulat du Venezuela à New York, "libération" pour les partisans de Guaido

(Belga) Des salles vides, des demandes de passeport empilées, des tableaux entassés: un partisan du chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido a fait visiter mardi en propriétaire le consulat du Venezuela à New York, une prise de contrôle qualifiée de "libération".

Le consulat, un bâtiment de six étages proche du siège de l'ONU, "était habité illégalement par des fonctionnaires du régime de Nicolas Maduro, accrédités auprès des Nations unies, qui ne disposent d'aucun statut juridique pour être ici", a affirmé aux journalistes Gustavo Marcano, ex-député vénézuélien en exil, désigné "ministre conseiller" par M. Guaido. Alors que Donald Trump répétait devant le président brésilien Jair Bolsonaro que "toutes les options étaient sur la table" pour faire tomber le régime de Nicolas Maduro, M. Marcano a fait le tour du consulat avec les journalistes. Certaines salles avaient été vidées, mais on pouvait voir ici ou là des affiches à la gloire de l'ex-président Hugo Chavez, dont M. Maduro se veut l'héritier, des cartes du Venezuela, des tableaux et oeuvres d'art... Une salle informatique avait été vidée de son contenu, sans que l'on sache précisément qui avait embarqué serveurs et ordinateurs. Qualifiant le régime Maduro de "criminel", M. Marcano a comparé la prise du consulat new-yorkais à une "libération", une "reconquête" de bâtiments usurpés par le régime -- prélude selon lui à la libération du pays et au retour des exilés. La prise de contrôle par les partisans de M. Guaido du consulat new-yorkais et de deux bâtiments diplomatiques vénézuéliens à Washington avait été annoncée lundi par l'ambassadeur de M. Guaido à Washington, Carlos Vecchio. Elle a été soutenue par l'administration Trump, qui prône le départ de M. Maduro et n'a plus de relations diplomatiques avec son gouvernement. "Ce développement est bienvenu pour nos relations bilatérales", a indiqué un porte-parole du département d'Etat américain. "La politique américaine est de soutenir la démocratie au Venezuela, le président par intérim Guaido et l'Assemblée nationale, seule institution démocratiquement élue du pays". Le gouvernement vénézuélien a lui qualifié l'occupation du consulat de "violation extrêmement grave des obligations internationales américaines", et menacé de prendre des mesures de rétorsion.