Crise au Venezuela - Le bras droit de Juan Guaido accusé de terrorisme

(Belga) Le bras droit de l'opposant vénézuélien Juan Guaido, arrêté dans la nuit à Caracas, est accusé de "terrorisme" et détention d'armes, a annoncé jeudi le ministre de l'Intérieur Nestor Reverol en direct à la télévision.

Le député Roberto Marrero, 49 ans, "chef de cabinet" de Juan Guaido, président par intérim autoproclamé, a été arrêté à son domicile vers 2h00 du matin (07H00 HB) jeudi par les services de renseignement (Sebin) qui l'ont emmené à leur siège en centre-ville. Le ministre a expliqué que ses services avaient procédé au "démantèlement d'une cellule terroriste" qui planifiait des attaques comme celle qui a provoqué la panne électrique du 7 mars. M. Marrero "est directement responsable de l'organisation de groupes criminels. De nombreuses armes de guerre et de l'argent en devises ont été saisis lors du raid contre sa résidence", a précisé M. Reverol. Un chauffeur du Parlement, Luis Paez, 24 ans arrêté en même temps que M. Marrero, est visé par les mêmes accusations, a précisé le ministre Lors de son arrestation, Roberto Marrero "a crié que (les membres du Sebin) avaient déposé chez lui deux fusils et une grenade", avait rapporté le député d'opposition Sergii Argas, voisin du chef de cabinet et qui a été molesté par le Sebin. (Belga)