Crise au Venezuela - Le chef de la diplomatie vénézuélienne au Conseil de sécurité samedi

Le président Nicolas Maduro a annoncé vendredi que son ministre des Affaires étrangères Jorge Arreaza représenterait le Venezuela lors de la réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies sur la crise dans le pays demandée par les Etats-Unis.

"Bienvenue au débat, c'est ce que nous voulions. (Le chef de la diplomatie américaine) Mike Pompeo m'a devancé! Merci Mike! (...) J'ai dit au ministre des Affaires étrangères d'aller à New York, il va partir à New York, il a un visa, le ministre", a ironisé M. Maduro. Les Etats-Unis ont demandé une réunion d'urgence samedi du Conseil de sécurité, après avoir reconnu le chef de l'opposition parlementaire Juan Guaido comme "président" par interim du Venezuela et jugé "illégitime" le gouvernement de M. Maduro. "Si le débat a lieu demain (samedi), tant mieux. C'est un cadeau que nous offre Mike Pompeo" pour faire connaître "la vérité sur le Venezuela", a ajouté le dirigeant socialiste lors d'une conférence de presse au palais présidentiel de Miraflores. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo participera à la réunion pour appeler la communauté internationale à reconnaître Juan Guaido comme "président constitutionnel par intérim du Venezuela", a fait savoir vendredi le département d'État. Les Etats-Unis sont le seul des cinq membres permanents du Conseil de sécurité à avoir formellement reconnu Juan Guaido comme "président" en lieu et place de Nicolas Maduro. La France et le Royaume-Uni n'ont pas franchi ce pas, même s'ils ont exprimé leur soutien à celui qui est par ailleurs président du Parlement, tout en jugeant "illégitime" la réélection de Nicolas Maduro à la tête du pays. En revanche, la Russie a clairement apporté son soutien au dirigeant socialiste et la Chine a dénoncé des "ingérences extérieures". Une résolution du Conseil de sécurité pour soutenir Juan Guaido apparaît donc impossible à ce stade, ces deux pays disposant d'un droit de veto en tant que membres permanents.