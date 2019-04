Crise au Venezuela - Le gouvernement annonce l'arrivée d'une délégation iranienne

(Belga) Le gouvernement vénézuélien a annoncé lundi l'arrivée à Caracas d'une mission diplomatique iranienne pour négocier l'ouverture d'une liaison aérienne commerciale entre les deux pays, suscitant les soupçons de l'opposant Juan Guaido, en plein bras de fer pour le pouvoir avec le président Nicolas Maduro.

"Une délégation est arrivée aujourd'hui (...) d'Iran par un vol commercial d'une ligne iranienne. Elle est présidée par le conseiller du ministre des Affaires étrangères et directeur général pour les Amériques du ministère des Affaires étrangères, Mohsen Baharvand", a annoncé le chef de la diplomatie vénézuélienne, Jorge Arreaza, lors d'une conférence de presse. Selon le ministre, la possibilité d'une liaison aérienne entre Téhéran et Caracas "est présente dans les discussions avec l'Iran depuis longtemps", mais cette fois la délégation est venue "pour donner suite aux accords". Plus tôt, le chef du Parlement Juan Guaido, reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays dont les Etats-Unis, a émis des doutes sur de telles discussions et soupçonné le gouvernement de viser un autre objectif. "Le régime continue son jeu géopolitique" pour "faire voir qu'il reçoit un soutien qui n'existe pas", a-t-il déclaré, ajoutant que le Parlement diligenterait une enquête sur cette affaire. "D'une manière maladroite, ils se font prendre en photo avec des dictateurs", a ajouté M. Guaido en référence à l'entretien jeudi à Damas entre M. Arreaza et le président syrien Bachar al-Assad. Le sénateur américain Marco Rubio, féroce critique du président vénézuélien, a également réagi : "A moins que l'Iran ne devienne soudainement une source importante de touristes internationaux, c'est une raison supplémentaire qui montre que le régime de Maduro est une menace pour la sécurité nationale des Etats-Unis", a-t-il écrit sur Twitter. Pour Jorge Arreaza, le Venezuela approfondit ses relations avec les pays "amis" tels que l'Iran et la Russie "à un moment où ont lieu des agressions" de la part de l'administration de Donald Trump, que Caracas accuse d'orchestrer la déstabilisation du pays pétrolier. L'Iran, la Russie, la Chine et la Turquie ont apporté leur soutien à Nicolas Maduro dans son bras de fer avec Juan Guaido. Le 23 mars, deux avions militaires russes sont arrivés au Venezuela. Selon la presse locale, une centaines de militaires et du matériel se trouvaient à bord. Washington a dénoncé "une provocation", tandis que Moscou et Caracas ont défendu l'application d'accords de coopération bilatéraux. (Belga)