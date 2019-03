Crise au Venezuela - Le ministre vénézuélien de l'Industrie inculpé aux Etats-Unis de trafic de drogue

(Belga) Le ministre vénézuélien de l'Industrie, Tareck El Aissami, a été inculpé à New York pour avoir contourné des sanctions du Trésor américain liées au trafic de drogue, a indiqué vendredi le procureur fédéral de Manhattan.

M. El Aissami, qui était sous le coup de sanctions du Trésor américain après avoir été placé début 2017 sur sa liste des narcotrafiquants, "a utilisé sa position de pouvoir pour s'engager dans le trafic international de drogue" et "contourné les sanctions", a indiqué un agent spécial du ministère de la Sécurité intérieure, cité dans le communiqué du procureur. M. Aissami, 44 ans, et un complice présumé, Samark Jose Lopez Bello, aurait violé les sanctions du Trésor en ayant recours à des jets privés appartenant à des sociétés américaines pour voyager notamment en Russie, en Turquie et en République Dominicaine, selon l'acte d'accusation rendu public par le procureur. C'est la première fois qu'un ministre vénézuélien est inculpé aux Etats-Unis depuis le début de la crise dans ce pays. Le gouvernement de Donald Trump a reconnu fin janvier le leader de l'opposition, Juan Guaido, qui s'est autoproclamé président par intérim, face au président en exercice Nicolas Maduro. Dans ce contexte, et alors que les relations diplomatiques ont été rompues entre les deux pays, les Etats-Unis n'évoquent pas de demande d'extradition. A partir de maintenant, "El Aissami et Lopez Bello devront réfléchir à deux fois avant de quitter le Venezuela car ils sont recherchés par la justice new-yorkaise", indique simplement le communiqué. (Belga)