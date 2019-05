Crise au Venezuela - "Le moment de la transition est venu", dit Pompeo au peuple vénézuélien

(Belga) "Le moment de la transition est venu", a affirmé samedi le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo dans un message vidéo adressé au peuple vénézuélien.

"Les Etats-Unis se tiennent fermement à vos côtés dans votre quête pour la liberté et la démocratie", a ajouté le chef de la diplomatie américaine dans ce message diffusé sur Twitter. "Vous pouvez avoir les plus hautes exigences envers vos institutions, votre armée et leurs dirigeants et réclamer le retour de la démocratie", a-t-il poursuivi, concluant en espagnol: "nous sommes avec vous" ("estamos con ustedes"). L'opposant Juan Guaido a de nouveau appelé samedi ses partisans à exhorter l'armée à lâcher le président Nicolas Maduro, qui a de son côté demandé à ses troupes de se tenir "prêtes" dans l'éventualité d'une action militaire américaine. Le chef de la diplomatie américaine avait auparavant, dans un autre message sur Twitter, dénoncé la répression "sans limite" du régime vénézuélien en évoquant une intervention des forces de sécurité dans une église, et affirmé soutenir une "transition pacifique" du pouvoir en faveur de M. Guaido.