Crise au Venezuela - Le président Maduro accuse la Colombie de "manoeuvrer" pour "déclencher un conflit"

(Belga) Le président vénézuélien Nicolas Maduro a accusé mardi le gouvernement colombien de se servir de l'annonce du retour aux armes d'ex-chefs guérilleros des Farc pour "manoeuvrer" et "déclencher un conflit militaire" avec le Venezuela, et a placé l'armée en état d'"alerte" à la frontière.

"Non seulement le gouvernement colombien a engagé la Colombie dans une guerre qui empire, mais il se sert d'accusations infondées pour agresser le Venezuela et déclencher un conflit militaire contre notre pays", a déclaré Nicolas Maduro lors d'une cérémonie militaire à Caracas. Et d'annoncer le placement en "alerte orange" des unités militaires déployées le long des 2.200 km de frontière que partagent les deux pays "face à la menace d'agression de la Colombie contre le Venezuela". Le chef de l'Etat a également indiqué que des exercices militaires auraient lieu à cette même frontière entre les 10 et 28 septembre pour "mettre en condition le système armé et tout le déploiement opérationnel". Les relations déjà calamiteuses entre le président socialiste et son homologue de droite Ivan Duque ont de nouveau empiré après que d'anciens chefs guérilleros des Farc colombiennes ont annoncé la semaine dernière qu'ils rejetaient l'accord de paix de 2016 pour reprendre les armes. Tout en annonçant une offensive contre ces combattants, Ivan Duque a accusé Nicolas Maduro de "soutenir" et d'"héberger" des dissidents des Farc, des accusations que Caracas nie. Ivan Duque ne cesse d'exiger le départ de Nicolas Maduro. Tout comme une cinquantaine d'autres pays dont les Etats-Unis, la Colombie reconnaît le chef de file de l'opposition Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela.