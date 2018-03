Crise au Venezuela - Le président Maduro ôte trois zéros au bolivar

(Belga) Le président vénézuélien Nicolas Maduro a annoncé jeudi que de nouveaux billets de banques seraient mis en circulation le 4 juin, ôtant trois zéros à l'actuel bolivar pour combattre l'hyperinflation qui frappe le pays.

"J'ai décidé d'ôter trois zéros à la monnaie, de retirer de la circulation les billets et pièces actuelles, et de mettre en circulation" de nouveaux à partir du 4 juin, a déclaré le chef de l'Etat socialiste lors d'une réunion de son gouvernement retransmise à la télévision. Le billet de 500 bolivars (11,3 dollars au taux de change officiel, 2,1 au marché noir) sera la future plus grosse coupure. L'actuel plus gros billet, qui était de 100.000 bolivars, deviendra un billet de 100. Il permet tout juste de s'acheter un café dans la rue, le pouvoir d'achat ayant été pulvérisé par une hyperinflation attendue à 13.000% cette année, selon le FMI. En dix ans, la monnaie nationale aura donc perdu... six zéros, puisqu'en 2008, sous la présidence du défunt Hugo Chavez, le gouvernement avait déjà lancé une nouvelle monnaie, baptisée le "bolivar fort", ôtant trois zéros à l'ancien bolivar. (Belga)