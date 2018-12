Crise au Venezuela - Le secrétaire d'Etat à la Défense américain Jim Mattis estime que Maduro "doit partir"

(Belga) Le secrétaire d'Etat à la Défense Jim Mattis a affirmé samedi que le président du Vénézuéla Nicolas Maduro est un "despote irresponsable" qui doit "partir".

"Au bout du compte ce régime va devoir disparaitre ", a commenté M. Mattis lors du forum Reagan National Défense en Californie, bien qu'il n'ait pas suggéré que les USA joueraient un rôle dans sa disparition. M. Mattis a en revanche mis l'accent sur la responsabilité des Vénézuéliens et des Etats d'Amérique latine pour "contribuer à expédier" la fin du pouvoir de Nicolas Maduro "et ramener le pays vers un avenir plus prospère et positif". "Je pense que ce que nous devons faire est travailler, avec et au travers, de nos alliés d'Amérique latine pour stabiliser la situation", a-t-il ajouté. Le Vénézuéla est devenu de plus en plus isolé et l'objet de critiques internationales, alors que des millions de résidents ont fui vers les pays voisins. Les USA ont déjà décrit Nicolas Maduro comme dictateur et l'ont placé l'an dernier sur la liste noire des présidents, qui regroupe aussi les présidents syrien et nord-coréen. (Belga)