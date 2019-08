Crise au Venezuela - Maduro se dit prêt à s'entendre avec l'opposition malgré le gel du dialogue

(Belga) Le président vénézuélien Nicolas Maduro a affirmé samedi être "prêt à parvenir à des accords" avec l'opposition, trois jours après avoir pourtant suspendu les pourparlers avec elle.

"Je crois au dialogue politique, social, économique parce que je crois en la parole", a affirmé M. Maduro dans un discours à Caracas au cours d'une manifestation contre les nouvelles sanctions imposées la semaine dernière au Venezuela par les Etats-Unis. "Nous sommes prêts à dialoguer, à parvenir à des accords, mais dans le respect du Venezuela. S'il n'y a pas de respect, il y aura des protestations, il y aura des luttes", a-t-il averti. M. Maduro avait décidé samedi de suspendre les négociations gouuvernement-opposition qui avaient démarré en mai sous l'égide de la Norvège, pour protester contre les nouvelles sanctions américaines. Après des contacts exploratoires et une première rencontre mi-mai à Oslo, les discussions entre les représentants du gouvernement et ceux de l'opposant Juan Guaido avaient repris le 8 juillet à La Barbade. Les délégations devaient en principe s'y retrouver pour de nouveaux pourparlers jeudi et vendredi. La suspension de ces pourparlers a été décidée par Caracas après l'annonce par la Maison Blanche d'un gel total des biens aux Etats-Unis du gouvernement de Nicolas Maduro, que Washington souhaite voir quitter le pouvoir au profit de M. Guaido. M. Maduro a affirmé que lors de la dernière séance de pourparlers, le 2 août, l'opposition s'était "engagée" à "exiger" de Washington la levée de toutes les anctions contre le Venezuela. Mais, selon lui, le gouvernement américain n'a rien voulu entendre et la Maison Blanche, à la place, a annoncé les nouvelles sanctions, qu'il a qualifiées de "décret le plus brutal et le plus criminel jamais signé contre le Venezuela".